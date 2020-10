Zaccone,scrittore:”Non mi risulta che Ronaldo sia un virologo”

Su Radio Crc è intervenuto lo scrittore Maurizio Zaccone:

“E’ inaudito che un calciatore come Cristiano Ronaldo, i cui social sono seguiti da milioni di persone, si lasci andare a un post contro i tamponi .Chi ha una responsabilità importante, non deve mettere bocca su aspetti che non conosce. Non mi risulta che Ronaldo sia un virologo”. A proposito di Ronaldo, Zaccone ha voluto analizzare le difficoltà della Juve. “La Signora sta attraversando una crisi di gioco e di risultati. Se ci fosse stato ancora Sarri in panchina, l’avrebbero già messo in discussione. Penso che a breve possa succedere anche a Pirlo”. Di tutt’altro tenore il clima in casa Napoli. “Per me questo è il Napoli più forte dell’era De Laurentiis – ha detto Zaccone a Radio Crc – soltanto un’eventuale sospensione del campionato potrebbe fermare gli azzurri lanciatissimi nella lotta al vertice. Mi sembra di rivivere le prime giornate dell’ultima stagione di Sarri in panchina. Non dico che l’Europa League è una scocciatura, ma è giusto privilegiare il campionato”. Infine, un giudizio sul caso Juve-Napoli. “Non sono fiducioso sul ricorso alla giustizia sportiva, però va detto che una sfida come quella tra Juve e Napoli deve essere giocata sul campo. Nel caso non accadesse, il campionato sarebbe falsato. Juve e Napoli devono sfidarsi sul rettangolo di gioco, lo chiedono anche tutti i paesi che erano collegati il 4 ottobre in attesa della partita”.