SKY – Koulibaly: “Le altre squadre mi cercano, ma io gioco nel Napoli”

Koulibaly, uno dei migliori in campo nella gara spagnola che ha messo di fronte Real Sociedad e Napoli. Ai microfoni Sky: “Non so se è la vittoria più importante, ma noi avevamo bisogno di vincere e lo abbiamo fatto, e direi che lo abbiamo fatto bene. Loro, non dimentichiamo, sono primi in classifica. Quest’anno siamo più consapevoli, vogliamo vincere, anche soffrendo, aiutandoci tra di noi, in questo modo tutto diventa più semplice. Lo scorso anno ho avuto una stagione difficile, ora, il mister mi ha detto che dovevo tornare ai miei livelli, me lo ha detto in faccia, era la verità, ed io mi sono messo a lavorare. In passato, volevo fare sempre di più, ma fisicamente non ero al top e, mi riferisco allo scorso anno, peggioravo la situazione, nonostante mister Ancelotti mi aiutasse da tutti i punti di vista. Io amo Napoli e Napoli mi ama, per questo sono qui a disposizione, le altre squadre mi cercano è vero, ma fin quando sarò qui, io combatterò per questa maglia, perchè voglio restituire qualcosa a questa gente, a questa città. Possiamo arrivare ai livelli del Napoli di Sarri, anche se lo faremo in modo diverso, visto che si tratta di allenatori che vogliono il risultato, ma provano ad ottenerlo in maniera diversa”