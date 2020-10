Roberto Mancini: “Vogliamo chiudere al comando il girone di Nations League”

L’Italia del c.t. Mancini cercherà nelle prossime sfide contro Polonia e la trasferta in Bosnia i sei punti per essere certo del primato e giocarsi le fasi finali della Nations League. Ecco l’intervista del mister della squadra azzurra. “Ho iniziato a giocare in Serie A all’età di 16 anni, è una cosa che mi è rimasta dentro. Anche come allenatore di club credo di essere quello che ha fatto debuttare più giovani, dalla prima Fiorentina allo Zenit. E’ una cosa che ho sempre fatto, anche se ora giocano in Italia solo il 30% di italiani. Bisogna avere fiducia nei giovani, quando ho preso in mano la Nazionale c’era bisogno di fare qualcosa di diverso anche dando fiducia a ragazzi che non giocavano per i loro club, che noi abbiamo pensato potessero essere il futuro del calcio italiano. Per ora siamo stati fortunati. Avevamo però bisogno anche dei giocatori esperti in grado di dare una mano, siamo quindi orgogliosi di aver messo insieme un gruppo che gioca e sta bene insieme. Il primo obiettivo, è chiudere al comando il gruppo di Nations League. Sono sicuro che avremo le nostre chance agli Europei, ma devi avere anche fortuna. Le squadre che temo di più sono la Francia, che ha giocatori bravi e giovani, e la Spagna, che sta tornando ai suoi livelli”.

Fonte: Tuttosport e CdS