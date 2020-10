Nel weekend, su Sky, è il mito Maradona “L’uomo della domenica”

“L’uomo della domenica”, Sky, festeggia, come tutto il mondo, i 60 anni di Diego Maradona. Il primo appuntamento è a mezzanotte e mezza nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 su Sky Sport Uno. Poi, la puntata verrà riproposta durante tutto il fine settimana. Il genio fragile – lo definisce Giorgio Porrà -, fuori categoria, sempre, nell’enormità delle imprese come nel fragore delle cadute, nella prepotenza del talento e nelle tante contraddizioni. Suggestioni letterarie, cinematografiche e musicali. Immancabile, per esempio, il personaggio di Maradona, immaginato dal film “Youth” di Paolo Sorrentino, o l a definizione di Osvaldo Soriano nel suo libro “Fùtbol” -“Maradona è così, non è di questo mondo. Maradona esiste per la gloria di Dio”. La puntata rievoca il Maradona del barrio, che costruiva e vendeva aquiloni mentre allenava selvaggiamente il sinistro. Nella vita, giurano da quelle parti, a tutto potrai sopravvivere, se ti alleni in quel modo, su quei terreni. E così è stato. Arricchiscono la puntata alcuni pensieri di osservatori speciali: lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è uno dei più appassionati “maradoniani” d’Italia; poi l’attore e regista Paolo Rossi, che esplora il lato teatrale e anche quello oscuro del mito argentino; infine l’attore e regista adottivo napoletano Andrea Renzi, che ha lavorato a lungo con Sorrentino.

Fonte: SkySport