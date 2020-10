Il rinnovo di Gattuso: C’è ottimismo, ogni giorno è quello buono

Sullo sfondo anche e sempre il rinnovo del contratto di Gattuso. La fiducia da parte del presidente è totale e durante la visita di ieri a Castel Volturno non poteva non scapparci una battuta sul futuro dell’allenatore a Napoli. Ma nulla di più. Perché quello non era il momento di pensare al contratto e perché Gattuso è stato già chiarissimo con la società: ok al rinnovo, ma senza clausole. Fino a quando non si troverà l’accordo sul punto, la firma tarderà sempre ad arrivare. Ma c’è ottimismo, da entrambe le parti in causa. Ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio e chissà se una bella vittoria in terra spagnola possa essere quella propiziatoria. L’ora giusta anche per la firma. Fonte: Il Mattino