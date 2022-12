RIVIVI il LIVE EUROPA LEAGUE – Real Sociedad-Napoli 0-1: Politano fa gioire Gattuso

94′ – Triplice fischio: Real Sociedad-Napoli 0-1, decide il match Politano.

92′ – Secondo giallo per Osimhen che lascia il campo per un colpo su Le Normand col braccio largo.

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

88′ – Ultimo cambio per Gattuso: Entra Fabian Ruiz ed esce Demme.

87′ – Quarto cambio per i padroni di casa: Esce Oyarzabal ed entra Guridi.

85′ – GOAL ANNULLATO AL NAPOLI – Mario Rui scivolando mette in mezzo per Osimhen che segna di testa, ma il giocatore portoghese tocca la palla due volte così l’arbitro fischia il controfallo.

81′ – Ammonito Osimhen per eccessive proteste.

79′ – Cambio per la Real Sociedad: Esce Merino ed entra Berrenetxea.

78′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – A seguito di un veloce contropiede la sfera arriva a Oyarzabal che entra in area e calcia id potenza col mancino mancando il bersaglio.

75′ – La Real Sociedad prova ad attaccare alla ricerca del pareggio, ma gli attaccanti azulblancos sbattono contro Koulibaly.

71′ – Ammonito Le Normand per un fallo in ritardo su Lozano.

67′ – Doppio cambio per la Real Sociedad: Escono Isak e Portu ed entrano Willian Jose e Bautista.

66′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – David Silva serve in area Portu che calcia id prima intenzione ma Ospina in tuffo si dimostra provvidenziale respingendo sul palo esterno.

61′ – Triplo cambio per il Napoli: Entrano Di Lorezno Osimhen e Mertens ed escono Politano, Lobotka e Petagna.

58′ – David Silva serve un bellissimo pallone in profondità per Monreal che crossa di prima col mancino per Isak ma Koulibaly respinge in angolo.

55′ – GOOOOOOOOOL – Politano controlla palla sulla trequarti e lascia partire una sassata col mancino che si insacca dopo una leggera deviazione di testa di Sagnan.

53′ – Petagna fa da sponda per Lozano sulla sinistra, il messicano crossa verso il secondo palo per il taglio di Politano ma il cross è leggermente lungo.

49′ – Portu entra in area dalla destra e crossa nell’area piccola, ma Ospina blocca la sfera.

47′ – Hysaj mette in mezzo per Lozano che cerca il destro al volo in equilibrio precario, ma il messicano colpisce Petagna.

46′ – Inizia la ripresa all’Anoeta.

45’+2′ – Arriva il duplice fischio all’Anoeta: Real Sociedad-Napoli 0-0.

45′ – Concessi 2 minuti di recupero.

45′ – Ammonito Lozano.

43′ – Oyarzabal ci prova col sinistro dai 25 metri ma la sua conclusione è fuori misura.

35′ – La squadra di casa continua col proprio gioco palla a terra, mentre dalla panchina Gattuso urla richiamando i suoi.

31′ – Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva al limite per il destro al volo di Lozano, ma la sfera sorvola la traversa.

26′ – La Real Sociedad alza il ritmo alla ricerca del varco giusto, mentre gli azzurri faticano ad attaccare.

24′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – Dalla destra Gorosabel crossa per la testa di Merino che manca lo specchio non di molto.

22′ – Primo cambio per il Napoli: Esce Insigne ed entra Lozano.

21′ – INFORTUNIO PER INSIGNE – Il capitano azzurro si ferma in mezzo al campo chiamando la panchina dopo un cambio di passo.

18′ – Portu entra in area dalla destra e lascia partire un diagonale col destro ma Ospina blocca facilmente a terra.

14′ – Prova a reagire la squadra azulblanca ma gli azzurri non concedono spazi.

12′ – OCCASIONE NAPOLI – A seguito di un contropiede Insigne scappa sulla sinistre ma è costretto a indietreggiare e serve Petagna, l’ex SPAL serve sulla corsa Mario Rui che solo davanti al portiere tenta lo scavetto ma manda incredibilmente la sfera sul fondo.

8′ – OCCASIONE NAPOLI – Remiro sbaglia il rinvio e serve Insigne che entra in area e dopo un tunnel su Le Normand col destro a giro sul secondo palo sfiora il vantaggio.

5′ – I padroni di casa non rinunciano ad attaccare e provano ad alzare il baricentro.

2′ – Napoli in possesso palla, ma la Real Sociedad è pronta a ripartire.

1′ – Calcio d’inizio all’Anoeta.

Real Sociedad – Remiro; Garosabel, Sagnan, Le Normand, Monreal, Merino, Guevara, David Silva, Portuges, Isak, Oyarzabal (C) All. Alguacil

Napoli – Ospina; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Lobotka, Politano, Bakayoko, Insigne (C), Petagna A disp. Meret, Contini, Elmas, Fabian Ruiz, Osimhen, Lozano, Mertens, Zielinski, Di Lorenzo, Ghoulam, Rrahamani, Manolas All. Gattuso

Arbitro: Pawson; Ass1: Hussin; Ass2: Hatzidaki; IV: Madley

19,46 – E’ arrivato in questo momento il Napoli alla Reale Arena di San Sebastian

19,33 – Il sito della Lega calcio incoraggia il Napoli in vista della sfida di questa sera contro la Real Sociedad

19,00 – Attraverso il Twitter del Napoli, lo stadio della Real Sociedad, mancano due ore alla sfida contro i baschi

17,43 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini, diverse le novità del Napoli contro la Real Sociedad. Ospina in porta, Hysaj a destra, Maksimovic al posto di Manolas. A centrocampo crescono le quotazioni di Bakayoko rispetto a Fabian Ruiz. Infine in attacco esordio dal primo minuto Petagna. In tutto tra i sei/sette cambi.

Questa sera alla Reale Arena di San Sebastian, fischio d’inizio alle ore 21,00, i padroni di casa della Real Sociedad affronteranno il Napoli per la seconda giornata di Europa League. I baschi cercheranno di sfruttare l’ottimo inizio di stagione, primato nella Liga e nel girone. Gli azzurri invece vorranno provare il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro l’Az Alkmaar. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati con la solita tempestività.

