Insigne quando vede la Spagna vede rosso/gol

Un gol al Bernabeu e un altro al Camp Nou, Insigne nelle ultime due trasferte in Spagna di Champions League ha fatto centro sia con il Real Madrid che con il Barcellona (tutte e due le partite perse 3-1 dal Napoli). Stasera a San Sebastian non è un match da dentro o fuori come un ottavo di Champions League ma comunque una sfida importantissima per il passaggio del turno nel girone di Europa League: il Napoli, infatti, dopo la sconfitta in casa nell’esordio contro l’Az, si gioca tanto contro la Real Sociedad che è in testa al girone a tre punti insieme agli olandesi in virtù del successo esterno contro il Rijeka. La squadra allenata da Alguacil, capolista della Liga, è sulla carta l’avversario più pericoloso del raggruppamento: una sfida fatta su misura per il capitano azzurro che proverà stasera a segnare ancora e a portare a casa un risultato positivo. R. Ventre (Il Mattino)