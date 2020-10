Gennaro Gattuso: “Non esistono titolari. Contro la Real Sociedad, niente calcoli”

Ieri sera in conferenza stampa, all’interno dello stadio Anoeta, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha presentato la sfida contro i baschi di questa sera per il secondo turno di Europa League. “Contro l’Az Alkmaar è stata per noi una mazzata la sconfitta, non abbiamo giocato come sappiamo fare. Nei primi 25 minuti la manovra è stata lenta e abbiamo fatto il solletico agli olandesi, anche se ci hanno sorpreso per la loro fase difensiva. Sui cambi di formazione dico che non esistono titolari, anzi con le cinque sostituzioni si può cambiare la partita a match in corso. La Real Sociedad? Niente calcoli, sappiamo che non possiamo più sbagliare, loro sono una squadra spagnola atipica e poi sono baschi. Hanno nell’orgoglio il loro punto di forza, poi ti vanno a pressare tanto. Noi dovremo scendere in campo con la giusta determinazione, mostrare personalità e saper sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Oltre a David Silva, elemento di esperienza, hanno anche altri calciatori validi, sono tecnici e hanno molta grinta, perciò non sarà affatto una sfida semplice”.

