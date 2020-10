(Formazioni) Real Sociedad-Napoli, i baschi puntano su David Siva. Turino di riposo per Di Lorenzo

Questa sera allo stadio Anoeta, fischio d’inizio ore 21,00, la Real Sociedad, cerca altre conferme dopo il buon inizio tra Liga ed Europa League, contro il Napoli. Gli azzurri invece vorrebbero riscattarsi dopo la sconfitta interna contro l’Az Alkmaar e potrebbero effettuare alcuni cambi. Per i baschi tutto sull’esperienza di David Silva, sulle fasce occhio a Portu e Oyarzabal e in avanti favorito William Josè rispetto a Isak. Mister Gattuso invece farà riposare Di Lorenzo, in vantaggio Hysaj, con Mario Rui a sinistra. A centrocampo il duo Bakayoko e Demme. Sulla trequarti spazio a Lobotka, con Mertens in panchina e infine in attacco Petagna al posto di un Osimhen non apparso in forma nelle ultime due partite.

Fonte: CdS