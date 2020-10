Fabian Ruiz: “La Real Sociedad? Grandi doti tecniche, come noi”

Ieri sera in conferenza stampa, all’interno dello stadio Anoeta di San Sebastian, il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, parla della sfida contro i baschi. “Bakayoko? Mi trovo bene con lui, il francese è una diga in mezzo al campo ed io ho più possibilità di spingere in avanti. Come trequartista, non so, perchè spero di essere in campo, ma chiunque giocherà contro la Real Sociedad, ha un solo compito, vincere per dimenticare l’Az Alkmaar. I baschi sono davvero forti, sanno palleggiare in mezzo al campo, sono forti tecnicamente, simili a noi insomma. Essere primi in Europa League, ma soprattutto nella Liga, dov’è difficile, ci fa capire che non sarà una sfida semplice. Noi dovremo essere bravi nel giocare la partita al meglio e trovare il modo per colpirli”.

Fonte: CdS