Buona anche la seconda per il Milan. I rossoneri battono 3-0 lo Sparta Praga della seconda giornata del gruppo H di Europa League. Tutto facile per la squadra di Pioli con le reti di Diaz, Leao e Dalot, in mezzo un rigore sbagliato da Ibrahimovic. Con questa vittoria il Milan va da solo in testa al girone a punteggio pieno