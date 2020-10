EUROPA LEAGUE – Real Sociedad-Napoli 0-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli cercava il riscatto in Europa League, dopo la sconfitta contro l’Az Alkmaar, sfidando alla Reale Arena la Real Sociedad. Inizio per gli azzurri positivo, sfiora per ben due volte la rete, prima con Insigne e poi con Mario Rui, ad entrambi è mancata la precisione. Il capitano degli azzurri esce per infortunio. I baschi fanno la gara, ma sfiora la rete con Merino. Nella ripresa arriva la rete dei partenopei, tiro di Politano deviato e spiazza il portiere di casa. La Real Sociedad ha la palla del pareggio con Portu, strepitosa parata di Ospina. Per il Napoli immenso Koulibaly, peccato solo per il doppio giallo ai danni di Osimhen, ma un successo che vale oro. Ecco le pagelle della sfida degli azzurri in terra basca.

Top

Ospina 6,5 – Il portiere colombiano, anche stasera si conferma portiere di esperienza. Come sempre bene con i piedi, ma anche nelle uscite. Straordinaria la parata su Portu e che vale quanto un gol realizzato.

Hysaj 6,5 – Il terzino albanese, non giocava a destra da molto tempo, ma stasera non ha sbagliato un intervento in fase di copertura. Fino all’ultimo tiene alta la tensione, davvero positivo.

Koulibaly 7,5 – Il difensore senegalese quando sono queste serate, si esalta. Davvero perfetto nelle rispinte, di testa e anche sui cross laterali. Se fosse sempre così sarebbe il migliore al mondo.

Maksimovic 6,5 – Il serbo, quando viene chiamato in causa, davvero riesce sempre ad onorare l’impegno. Aveva di fronte Isak ma lo tiene sotto controllo, bene fino alla fine della gara.

Bakayoko 7 – Il mediano francese era in dubbio per l’infortunio subito contro il Benevento, ma scende in campo. In mezzo al campo, tranne un paio di errori, perfetto però in fase difensiva. E’ una diga in mezzo al campo, eccellente anche in Spagna.

Politano 6,5 – L’inizio di stagione dell’ex di Inter e Sassuolo è da incorniciare. Tra gol e assist è in gran forma. Stasera contro la Real Sociedad non era apparso in serata, ma tira dalla distanza e decide la gara.

Petagna 6 – L’ex della Spal è il calciatore che serviva al Napoli. E’ suo l’assist per Mario Rui che non segna. Per il resto fa a sportellate con i difensori baschi, insomma cresce e tanto.

Lozano 6,5 – Come cambia la stagione di un giocatore in poco tempo. Entra in campo al posto di Insigne, ed eredita dal capitano l’abnegazione e lo spiriti di sacrificio. Difende come non mai e non molla fino alla fine della gara.

Flop

Lobotka 5 – Lo slovacco anche questa sera ha l’occasione per mettersi in luce ma soffre in mezzo al campo. Fa fatica e non riesce ad incidere come vorrebbe.

Osimhen 5 – L’ex punta del Lille, non sembra attraversare un momento brillante, ci sta, essendo da poco nel calcio italiano. Non riesce a far salire la squadra, è nervoso e subisce una doppia ammonizione ingenua.

A cura di Alessandro Sacco