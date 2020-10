Covid, “focolaio” Lazio: la Procura Figc apre un’ inchiesta

Sono aumentati i contagi in casa Lazio. E la Procura FIGC ha aperto un’ indagine in merito. Lo riporta il Messaggero. Ieri il pm Chiné e gli ispettori Figc hanno fatto visita al club di Lotito perchè occorre verificare il modo in cui tali contagi si sono verificati e la comunicazione successiva di essi. Gli ispettori hanno avuto un lungo faccia a faccia con il presidente del club laziale. Secondo il coordinatore dello staff medico della società, Rodia “ci sono alcuni casi da verificare”, come quello di Immobile. Il club attende i nuovi test di venerdì. Il quotidiano chiarisce, comunque, che è prassi della Procura seguire da vicino i casi di positività e il rispetto del protocollo.