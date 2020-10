Con Lobotka in campo, possibile cambio di modulo. Ritornano Elmas e Zielinski

Mister Gattuso stasera vuole un Napoli camaleontico, ovvero una squadra che porta imprevedibilità contro la Real Sociedad. La presenza di Lobotka in campo potrebbe far cambiare tatticamente la squadra, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con un click. Per il resto ritornano nella lista dei convocati Elmas e Zielinski, calciatori che possono dare altre soluzioni nelle prossime partite. Il resto della formazione vede di nuovo Ospina in porta, turno di riposo per Di Lorenzo, al suo posto Hysaj a destra, con Mario Rui sul lato mancino. A centrocampo Bakayoko e Demme, infine Insigne, appunto lo slovacco, Politano e Petagna. Quest’ultimo farà riposare, almeno all’inizio Osimhen.

Fonte: Corriere dello Sport