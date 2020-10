Chiariello: “La partita di Koulibaly perfetta. L’espulsione di Osimhen…”

Il giornalista Umberto Chiariellonel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda su Canale 21 commenta il match della seconda giornata di Europa League tra la Real Sociedad e il Napoli:“Kalidou Kouibaly è stato davvero perfetto. Il difensore senegalese è tornato ai livelli del passato. La sua prestazione è stata sontuosa, non ha sbagliato nulla. Devo dire che tutti i difensori hanno giocato bene. Mario Rui, Maksimovic e Hysaj hanno retto molto bene. Per quello che concerne Victor Osimhen, dico che in occasione del primo giallo è stato certamente ingenuo. Ho rivisto però le immagini e il secondo giallo per l’ex Lille, a mio avviso, è esagerato. Lui allarga le braccia per prendere la posizione, ma il suo intervento non è cattivo.”