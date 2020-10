CALCIO FEMMINILE – Laurea in Scienze Motorie per Laura Giuliani

Il portiere della Juventus e della Nazionale Laura Giuliani si è laureata ieri in “Scienze Motorie curriculum Calcio”, il corso di laurea triennale dell’Ateneo Uni San Raffaele, creato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Calciatori.

La numero 1 azzurra, che l’AIC ha accompagnato nel suo percorso con una borsa di studio assegnata per meriti didattici, ha ottenuto il voto di 110/100 discutendo una tesi in psicologia del calcio, dal titolo “Number one: giocare con la mente”.

Una studentessa modello che ha saputo coniugare studio e impegno sportivo di altissimo livello. Proprio martedi sera, Laura era in campo ad Empoli a difendere i pali della Nazionale femminile.

Fonte: assocalciatori.it