Cagni:”Gattuso non rischia mai di prendere gol”

A Radio Crc è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore di Piacenza, Empoli e Sampdoria:

“Gattuso è stato bravo a trovare equilibrio ed è molto abile nella lettura delle partite. Gattuso non rischia mai di prendere gol, come succede con l’Atalanta. La squadra di Gasperini si propone sempre uno contro uno e se perdono palla se ne fregano”. Da Cagni pure una critica velata a Pirlo, sconfitto ieri sulla panchina della Juventus in Champions League contro il Barcellona. “La Juventus non può giocare a due a centrocampo – ha sostenuto Cagni a Radio Crc – per me è una questione di moduli e di uomini. Ieri la Juve ha subito per tutta la gara e non è stato fatto niente affinché la situazione sul campo cambiasse. Bisogna cercare di non subire l’avversario, anche a costo di essere chiamati difensivisti”.