Avversario Napoli – Tre dubbi di formazione per De Zerbi

Ieri doppia seduta di allenamento per il Sassuolo al Mapei Football Center e nel pieno rispetto del protocollo Covid-19 della Figc. La squadra ha svolto al mattino riscaldamento, cambi di direzione ed esercitazioni tattiche mentre nel pomeriggio messa in azione, possesso palla, esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Nicolas Schiappacasse. Oggi pomeriggio i neroverdi proseguiranno la preparazione a porte chiuse in vista della trasferta di Napoli.

Fonte: sassuolocalcio.it