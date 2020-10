Verso la Spagna – Possibile Politano per Lozano e la chance per Demme

Turnover limitato quello del Napoli di Gattuso in terra spagnola. Piccole variazioni rispetto alla formazione schierata per il derby contro il Benevento. Contro la Real Sociedad il tecnico del Napoli potrebbe decidere di schierare Politano titolare al posto di Lozano. Lo si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. In più, si monitorano le condizioni fisiche di Bakayoko, per cui a centrocampo potrebbe giungere la chance per Diego Demme: “Rispetto a Benevento, possibili il cambio Politano-Lozano in attacco e una chance per Demme a centrocampo (da valutare Bakayoko dopo il taglio al ginocchio rimediato nel derby”.