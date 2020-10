Suggestione “rosea”: Napoli, quest’anno si può fare!

Suggestione rosea per gli azzurri. Rosea perchè a lanciarla è La Gazzetta dello Sport. Parla di scudetto, il quotidiano, mettendo in evidenza il progetto di un Napoli che non si basa sulle individualità, ma su di un gruppo che opera in perfetta sintonia, sostenuto dall’impegno del club e dei suoi dirigenti. Un gruppo che si è affidato ad un tecnico dalla figura predominante che, attraverso una dedizione quasi maniacale, è riuscito a infondere nei suoi giocatori la fiducia che serve a tutti per sentirsi partecipi. Per la GDS, quindi, esiste la possibilità che questo possa essere l’anno giusto. Dopo 30 anni di attesa…