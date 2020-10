Real Sociedad/Napoli: sarà una vera e propria prova di…cazzimma!

Ormai il termine appare sdoganato: cazzimma. Anche la Treccani lo recita, definendolo “atteggiamento opportunistico, cinico, furbo, atto ad ottenere il proprio esclusivo tornaconto senza pensare se ciò possa nuocere agli altri”. Beh, viene da dire…più o meno, ma non solo, molto altro. Forse, addirittura, una sorta di filosofia pragmatica, ironica, sarcastica al punto giusto. Intanto, in maniera simpatica, la Real Sociedad dice di attendere il Napoli per dimostrare di averla acquisita. Sul sito della squadra spagnola anche altri tutorial in italiano per far conoscere ai tifosi iberici i giocatori avversari…