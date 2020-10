Pedullà: “Il rinnovo di Rino? ADL farà un passo indietro sulle clausole”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, a proposito del rinnovo di Gattuso: “Io non penso che il Napoli di mister Gattuso abbia avuto alti e bassi in campionato, anzi. Contro il Benevento i partenopei hanno disputato una gara complessivamente molto positiva. Io credo che il Napoli possa essere da Scudetto, ma Gennaro Gattuso fa bene a non dirlo. Lo stesso Sassuolo parla di quota salvezza quando ha ambizioni più alte. Rinnovo di Gattuso con il Napoli? C’è una intesa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, farà un passo indietro non inserendo quelle clausole che il coach calabrese gradisce poco. Aurelio De Laurentiis ha fatto un passo indietro perché con Gattuso ha un grande rapporto”.