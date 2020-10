Pedullà: “Il Napoli ha fatto un grande calciomercato, sento cose assurde…”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, a proposito delle strategie di mercato azzurre: “Il Napoli ha dimostrato di sapere vincere anche in rimonta, dopo essere passato in svantaggio. Ha mostrato una grande maturità. Il Napoli ha fatto un grande calciomercato, ma in molti, nelle griglie Scudetto, snobbavano gli azzurri. Ma come è possibile criticare un Direttore Sportivo come Cristiano Guntoli? Ho sentito cose assurde sul dirigente campano. Ha chiuso una operazione che sembrava impossibile. Mi riferisco a Osimhen. Ha poi acquistato calciatori importanti anche a gennaio come Diego Demme e Lobotka. E cosa dire di Bakayoko? Si tratta di un calciatore di esperienza internazionale che serviva a questa squadra”.