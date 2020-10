Di Frisco (entourage Oyarzabal): “Ero in contatto con Giuntoli nel 2017”

È uno dei talenti più splendenti del calcio spagnolo e europeo, capace di vestire già i gradi del veterano pur avendo solo 23 anni. Mikel Oyarzabal non è più una novità ma ormai una certezza del calcio continentale, un punto fisso della spagna e anche della Real Sociedad che domani sera affronterà il Napoli in Europa League. Un talento che Giuntoli ha provato a strappare alla Liga già nel 2017.

«A maggio 2017 eravamo in contatto col Napoli, il club azzurro ha provato a prendere il ragazzo, ma la trattativa è rimasta tra noi, le due società non hanno mai trattato» ha confessato a Radio Kiss Kiss Francesco Di Frisco, nell’entourage del calciatore spagnolo. «Mi sarebbe piaciuto vederlo giocare in Italia, non è successo finora non sapremo se accadrà in futuro». Fonte: Il Mattino