Osimhen: “Napoli è il livello più alto che ho raggiunto nella mia carriera”

LA VOGLIA DI OSIMHEN

L’ex attaccante del Lille di gol ne ha segnato uno soltanto, quello all’Atalanta ma ne ha fatti fare tanti ai compagni di reparto. «Gattuso? Per me è un sogno che diventa realtà, l’ho visto quando era giocatore, con lui sarà in grado di crescere prima come uomo e poi come giocatore e sto facendo dei progressi», ha detto alla tv canadese Tln. «Avevo un po’ di paura di venire in Italia ma ho parlato prima con il mister e poi con il presidente. La mia nuova vita a Napoli? È fantastico. C’è tanto amore ed un grande club sono contento di essere qui. L’affetto della gente qui è davvero fantastico, prima di venire mi sentivo già uno di loro. Napoli è il livello più alto che ho raggiunto nella mia carriera», ha aggiunto. «La t-shirt a sostegno del popolo nigeriano che ho mostrato dopo il mio primo gol? Non dimentico le mie origini, so che in Nigeria non si sta vivendo un bel momento». E ancora: «Juventus-Napoli? Noi eravamo pronti per partire per Torino. Eravamo carichi per la partita, siamo stati bloccati dalle regole del Covid. Non è stato bello non giocare ma guardiamo avanti, è stata una decisione un po’ sleale quella presa dopo». Fonte: Il Mattino