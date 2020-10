Napoli, la “differenza” la fa la panchina: addio ai titolarissimi

Titolarissimi? No. Non più. Lo ha ribadito Lorenzo Insigne, capitano azzurro, ai microfoni Tv, domenica pomeriggio dopo il derby: “Mister Gattuso ci fa sentire tutti importanti” e, nonostante ci sia, ovviamente, una formazione “base” nella sua testa, la panchina, al momento, sta facendo la differenza. Il tecnico sta sfruttando a pieno i 5 cambi concessi in questo calcio angosciato dal Covid. Ora come ora, il Napoli offre al suo allenatore, una super panchina. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il gruppo è collaudato, le 4 vittorie su 4 ottenute in campionato ne sono la dimostrazione. Nel suo progetto esistono i titolari, ma non per questo gli altri sono intesi come figure comprimarie. Anzi, proprio dalla panchina è venuto l’aiuto maggiore in quasi tutte le partite fin qui disputate. L’allenatore ha la possibilità di scegliere e può farlo anche modificando il modulo in corsa”.