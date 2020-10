La Lega Pro sospende temporaneamente il campionato primavera 3!

La Lega Pro, attraverso la decisione del presidente Ghirelli, ha deciso di sopsendere il campionato primavera 3 dal periodo del 31 Ottobre fino al 24 Novembre. Ecco quanto ha detto Ghirelli in merito: “Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e nel contempo evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società che stanno già subendo danni devastanti. La Figc ha sospeso i campionati giovanili. E anche noi come Lega Pro sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del campionato Primavera 3-Dante Berretti“.