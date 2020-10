Gattuso ritrova Elmas e Zielinski, ma non saranno rischiati contro la Real Sociedad

A fine gara contro l’Az Akmaar mister Gennaro Gattuso parlò non solo del risultato negativo contro gli olandesi, ma anche di Elmas e Zielinski. La loro assenza non ha consentito nelle ultime partite quelle variabili tattiche che potevano dare più soluzioni alla squadra. Ieri per la prima volta, dopo essere risultati positivi alla viglia della Juventus, il polacco e il macedone si sono allenati in gruppo. Entrambi non vedono l’ora di essere utili allo scopo, ma difficilmente partiranno per la Spagna. Si alleneranno ancora per ritrovare la condizione migliore per le prossime partite. Il loro estro e la fantasia in un Napoli sempre più intercambiabile, darebbero alla squadra il giusto mix. Bentornati insomma Elmas e Zielinski.

Fonte: CdS