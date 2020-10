Ferrara: “Gattuso è subito entrato in sintonia con la città e con la squadra”

Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC:

“Quando Gattuso venne ingaggiato dal Napoli gli feci un in bocca al lupo e gli dissi di contattarmi per qualsiasi cosa avesse avuto bisogno. Nessun consiglio, perché Gattuso è subito entrato in sintonia con la città e con la squadra. A dimostrazione di ciò ci sono state le momentanee esclusioni di diversi calciatori importanti, che poi hanno avuto modo di dimostrare il proprio valore dopo aver capito in che cosa sbagliassero. Mi riferisco a Lozano, ma anche ad Allan. Rino ti dà sempre una seconda occasione. Non credo, la terza, però…”.

Napoli in Europa League?

“Al sorteggio pensavo di essere stato clemente nei confronti del Napoli. Poi mi sono accorto che il Napoli si è trovato ad inseguire sin da subito. Io credo che il girone di Europa League resti abbordabile. Il Napoli è una realtà del calcio italiano ed europeo. Non dimentichiamo che anni fa non superò un girone di Champions League nonostante la conquista di 12 punti in classifica. Io credo che il Napoli abbia ancora la possibilità di superare il turno in Europa League. Adesso la situazione si è leggermente complicata, ma un passo falso è tollerabile. Due passi falsi, sono già più difficili da recuperare. Però, può succedere sempre di tutto, come dimostrò l’Atalanta l’anno scorso in Champions. Niente panico, quindi, dopo la sconfitta interna contro l’Az”.