Euro avversario Napoli – La Real Sociedad vuole proseguire il suo momento positivo

L’inizio di stagione della Real Sociedad non poteva essere dei migliori, primato nella Liga spagnola, davanti ai totem Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e successo all’esordio contro il Rijeka. Il tecnico dei baschi Alguacil ieri ha concesso un turno di riposo alla squadra, stamattina ricomincerà alle ore 10,30 per prepararsi contro il Napoli. Un altro successo contro gli azzurri in Europa League, darebbe un segnale di forza alla sua squadra anche in campo internazionale. Ieri si sono rivisti in gruppo Irralamendi e Merquaelanz, ma difficilmente saranno rischiati contro i partenopei. Si valuteranno le condizioni di Januzaj e Barrentxena. Infine purtroppo domani non ci potranno essere i tifosi alla Real Arena di San Sebastian, a causa del Covid-19, ma in compenso avranno le 23 maglie dei calciatori con le loro rispettive firme.

Fonte: Andrea De Pauli CdS