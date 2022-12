ESCLUSIVA – Francesco Montervino (d.s. Taranto): “Contro la Real Sociedad non è una finale, però è una sfida molto importante”

Il calcio, nonostante la pandemia Covid-19, va avanti e in tutti i campionati, c’è molta incertezza. Dai professionistici a quello dei dilettanti, regna l’equilibrio. Nel girone G, oltre al Latina, U.s. Savoia 1908, c’è anche il Taranto del d.s. Francesco Montervino. L’ex centrocampista del Napoli è stato intervistato da “ilnapolionline.com”

Ti volevo chiedere del Taranto, da d.s. del club pugliese, sei soddisfatto dell’inizio stagione? “L’inizio di stagione è stato positivo, con buone prestazioni e risultati che ci hanno dato importanti soddisfazioni sul campo. Peccato che in occasione dell’ultima sfida casalinga abbiamo perso contro il Sorrento. Ci ha penalizzato solo il risultato, ma la prestazione ci conforta in vista del futuro. Dobbiamo proseguire su questa strada e certamente ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Nel girone G del campionato Dilettanti sono prime il Latina e il Savoia del tuo amico Aronica. Ti aspettavi questo inizio da parte del club campano? “Il Savoia è tra le favorite per la promozione in serie C assieme al Latina e ad un paio di squadre. Il girone G certamente ha come favorite solo un paio di squadre, mentre gli altri gironi sono più incerti, però ovviamente mi auguro che anche noi come Taranto calcio possiamo dire la nostra”.

Da ex centrocampista ti vorrei chiedere di Bakayoko. Il suo arrivo secondo te ha migliorato ancora di più le prestazione di Fabian Ruiz? “Lo spagnolo è sicuramente un giocatore che ha enormi qualità, è chiaro che l’arrivo di un giocatore come Bakayoko, lo farà crescere ancora di più. Il Napoli cercava proprio un calciatore con le caratteristiche del francese, forte sul piano fisico e che faccia da diga in mezzo al campo, come voleva Gattuso. Stanno per rientrare anche Zielinski ed Elmas dalla positività e saranno altri due valori aggiunti nello scacchiere azzurro”.

Domani sera in Spagna la sfida contro la Real Sociedad, per l’Europa League. Si può già definire una sorta di finalissima per il Napoli? “Più che una finale, credo che si possa definire una gara molto importante. La Real Sociedad ha iniziato molto bene la stagione, gioca un calcio aggressivo e tra le mura amiche è molto insidiosa. Detto questo, io credo che il Napoli ha tutte le caratteristiche per potersela giocare alla pari, poter ottenere un risultato positivo e riscattare la sconfitta all’esordio con l’Az Alkmaar”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

