Ecco quanto ha ricavato l’Inter da sponsor e tv nella stagione 2020

Nonostante l’effetto Covid, l’Inter ha registrato ricavi da sponsor e diritti tv per 230 milioni di euro nella stagione 2019/20. È quanto emerge dal bilancio al 30 giugno di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono le entrate commerciali della società nerazzurra. Nel dettaglio, i dati sono in calo rispetto ai 291 milioni di euro del 2019 ma circa 46 milioni di ricavi tra sponsorizzazioni e diritti televisivi saranno registrati nel bilancio che chiuderà il 30 giugno 2021, per effetto della disputa a luglio e agosto delle ultime gare di Serie A e Europa League della scorsa stagione. Considerando tutti i ricavi, il calo sarebbe così solo del 5% (da 291 a 276 milioni), con un impatto della pandemia quindi ridotto sui conti del club.

A livello consolidato, il club nerazzurro ha chiuso il bilancio 2020 (approvato ieri dal CdA) con una perdita intorno ai 100 milioni di euro, nonostante non ci sia stato alcun taglio agli stipendi dei giocatori, come invece avvenuto per altri club.

Tra le sponsorizzazioni, nonostante la conclusione di alcuni accordi con partner asiatici, l’Inter ha firmato diversi nuovi accordi che permetteranno di far salire i ricavi nella stagione appena cominciata. In ballo resta anche il tema dello sponsor di manica, con il club nerazzurro che ha cancellato il contratto con Ic Markets per non aver rispettato gli accordi: il marchio australiano, tuttavia, ha fatto causa alla società. Nella scorsa stagione, inoltre, una assicurazione ha permesso al club di ridurre l’impatto delle porte chiuse, facendo incassare un rimborso di 10 milioni a fronte di 13 milioni di perdite stimate. (ANSA).