Due dubbi di formazione per Gattuso in vista della Real Sociedad

Il Napoli si sta preparando in vista della sfida di domani sera alle ore 21,00, presso la Real Arena di San Sebastian contro la Real Sociedad. Questa mattina allenamenti al San Paolo, poi partenza per la Spagna e conferenza nel pomeriggio di Gattuso e Fabian Ruiz. Il tecnico degli azzurri ha due dubbi di formazione da sciogliere. A centrocampo potrebbe toccare a Demme, nel caso non dovesse farcela Bakayoko, uscito nel corso della sfida contro il Benevento. In attacco Politano in vantaggio su Lozano per cercare di dare continuità al suo momento di forma.

Fonte: Corriere dello Sport