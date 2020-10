De Luca: “Maradona? L’ufficialità e la presentazione furono spettacolari”

Su Radio Marte è intervenuto Francesco De Luca, giornalista, ecco le sue parole: “Speciale de Il Mattino su Maradona? Distribuiremo questo inserto di 28 pagine gratuito, bisognerà acquistare la copia del quotidiano. Abbiamo ripercorso le tappe della sua storia napoletana, partendo dal giornale del 1° luglio 1984 arrivando fino a 3 anni fa, quando Maradona venne 2 volte a Napoli per partecipare alla serata in suo onore e ricevere la cittadinanza onoraria. La speranza è che Diego possa essere accanto al Gimnasia La Plata, visto che c’è stato un suo collaboratore febbricitante e servirà capire se possano esserci problemi. Marsiglia? Quella trattativa per Ferlaino non è mai cominciata, lui sostiene che non ci sia mai stata una vera offerta. Primo ricordo di Maradona? Io ero un ragazzino di bottega al Corriere dello Sport, ho ancora il ricordo dell’ufficialità e della presentazione. L’inviato era Antonio Corbo e io ricordo le telefonate, i tifosi vennero in redazione a festeggiare. Si stava aprendo un’epoca. Devo essere ancora adesso grato a Maradona perché quegli anni non furono solo belli ma anche confermativi dal punto di vista professionale”.