De Laurentiis ieri a Castel Volturno per la consegna dei “doni”

L’ora della verità. L’ora del riscatto. Il Napoli si appresta a partire per la Spagna per la seconda gara del girone di Europa League, e a ricordare al gruppo quanto importante sia la partita di domani a San Sebastian contro la Real Sociead ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis che ieri ha fatto una rapida visita a Castel Volturno. Ha parlato con la squadra, ha caricato il gruppo e ha consegnato degli orologi (accompagnati da alcune pergamene) come regalo per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Un gesto simbolico, ma fino a un certo punto. Fonte: Il Mattino