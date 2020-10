Ciro Venerato: “Dopo la sosta nuovi colloqui con gli agenti di Hysaj e Maksimovic”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il collega della Rai Ciro Venerato. “Gattuso? Alla fine sono sicuro che resterà a Napoli, l’accordo si troverà, visto che le parti vogliono proseguire, in maniera serena. C’è da capire la durata del contratto, se due o 4 anni, ma è palese che alla fine il tutto si concluderà positivamente. Anche sulle clausole si troverà l’intesa per toglierle, visto che il mister ha più volte detto che vuole essere libero di poter allenare senza paletti. Hysaj? Il club azzurro non si è più palesato e questo Giuffredi non lo ha digerito. Credo che durante la sosta si cercherà di nuovo un’intesa. L’albanese dovesse andare via a Gennaio, si farà un tentativo per Emerson Palmieri, ma nel frattempo lui aspetta anche l’arrivo di altre squadre, senza dimenticare l’ostacolo dei diritti d’immagine. Su Maksimovic, se non scendono le pretese economiche, sarà difficile trovare l’intesa per il rinnovo, altrimenti se ne potrà parlare, anche in questo caso, durante la sosta per le nazionali”.

La Redazione