Ferrara: “KK è sempre stato speranzoso di rimanere a Napoli”

Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: “Koulibaly affitta casa mia a Napoli. E’ sempre stato speranzoso di restare a Napoli, la sua famiglia si trova molto bene qui. Ero già a conoscenza della sua voglia di continuare a vestire la maglia azzurra. Napoli è una città più belle al mondo e mi fa piacere che un ragazzo come Kalidou viva bene nella città in cui sono nato. E’ un ragazzo con valori sani e soprattutto è un calciatore fondamentale per il Napoli di Gattuso. Koulibaly è un buon affittuario, come lo erano Raul Albiol e Pepe Reina”.

Il caso Juve-Napoli?

“Non ho la competenza per dire come finirà il caso Juve-Napoli. Il discorso è lungo, ma figlio di rapporti incrinati in Lega. Sarà la giustizia sportiva a dire chi ha ragione e chi ha torto”.

Lotta scudetto?

“Il Napoli è attrezzato per lottare sino alla fine. Rino sa che bisognerà gestire gli eccessi di cui vive Napoli sia quando le cose vanno bene sia in presenza di mancanza di risultati. Però dico che è ancora la Juventus la squadra da battere. Non è perché in carriera, visto che ho vestito pure la maglia della Juve, ne debba parlare per forza in termini positivi. Però, a me pare che la rosa della Juve sia ancora attrezzata meglio delle altre per vincere il campionato. Chi riuscirà a spezzare l’egemonia della Juve, quest’anno o in futuro, avrà compiuto un miracolo ed entrerà di diritto nella storia del calcio italiano”.