Chesi (Fanpage) a Radio Crc: “Contro la Real Sociedad vedrei bene Demme, Lozano non mi convince ancora”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Sergio Chesi, capo della sezione Sport di Fanpage.it. “Contro l’Atalanta si è vista la migliore prestazione stagionale del Napoli – ha detto Chesi a Radio Crc – gli azzurri erano in giornata di grazia e sono stati facilitati dall’atteggiamento dei calciatori di Gasperini, che si erano sistemati in campo per giocare a viso aperto. Contro le squadre che si chiudono a oltranza, come l’Az e il Benevento il Napoli di Gattuso ha mostrato gli stessi limiti del Napoli di Sarri. Ecco perché ne sono venute fuori una sconfitta e una vittoria sofferta”. Domani in Spagna, sarà una gara con i ritmi alti. “Ecco perché – ha detto Chesi a Radio Crc – vedrei bene in campo un calciatore come Demme. Credo che Demme possa giocare al posto di Bakayoko, per sfruttare le sue leve più corte e avere più velocità di esecuzione”. Sul rendimento altalenante di Lozano, Chesi non si è stupito. “A me Lozano non ha convinto ancora – ha dichiarato Chesi a Radio Crc – non mi bastano le buone prestazioni offerte finora per dimostrare che abbia finalmente capito come far emergere le sue potenzialità. Devo dire, invece, che a destra mi è piaciuto molto Politano”. Sul caso Juve-Napoli, Chesi ha espresso tutte le sue perplessità nella vittoria del ricorso in sede di dibattimento sportivo. “Per me il protocollo è pieno di falle. E’ stato scritto male e soprattutto senza il tempo necessario per indicare i comportamenti necessari al cospetto di positività multiple. Non dimentichiamo che venne pubblicato due giorni prima della gara tra Juve e Napoli. Il Napoli è stato fin troppo pignolo a chiedere all’Asl come comportarsi, nonostante il protocollo lo autorizzasse a giocare. Vedo che il mondo del calcio italiano si è mosso a difesa del protocollo, ecco perché credo che sarà difficile che gli altri gradi della giustizia sportiva diano ragione al Napoli. Però, visto che nella domenica della gara ci fu l’alt dell’Asl, penso proprio che il ricorso alla giustizia ordinaria possa dare le giuste soddisfazioni al Napoli”.