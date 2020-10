Champions League – Rilancio Borussia, manita United, poker Chelsea

Tanti gol nelle partite del Mercoledì nella 2a giornata di Champions League. Devastante il Chelsea che vince 4-0 in casa del Krasnodar e va in testa nel gruppo E assieme al Siviglia che batte 1-0 Rennes. Nel gruppo F immediata ripartenza del Borussia Dortmund , che stende 2-0 lo Zenit San Pietroburgo e va a -1 punto dalla Lazio. Nel girone G spettacolare 2-2 tra Ferencvarosi e Dinamo Kiev, che però approfittano in parte della sconfitta della Juventus. Vittoria di misura per il Paris Saint Germain, che espugna Istanbul per 2-0. Show infine del Manchester United che travolge 5-0 il Lipsia e va al comando solitario nel gruppo H