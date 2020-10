Champions League – Juventus tracollo in casa, pari Lazio

Una sconfitta e un pareggio per Juventus e Lazio nella seconda giornata di Champions League. I bianconeri senza Ronaldo e in 10 uomini perdono 2-0 in casa contro il Barcellona con i gol per tempo di Dembele e Messi su rigore. La squadra di Pirlo resta comunque a secondo posto nel gruppo G. Solo un pareggio invece per la Lazio, che impatta 1-1 a Bruges: a Correa risponde Vanaken su rigore. I biancocelesti rimangono al comando del gruppo F proprio insieme ai belgi a +1 punto sul Borussia Dortmund