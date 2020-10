Bruscolotti: “Real Sociedad-Napoli? Non è decisiva ma importante”

Su Radio Marte, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ecco le sue parole:

“Maradona? Lo vorrei chiamare ma è difficile parlargli. Che auguri gli faccio? Gli auguro di avere sempre un’ottima salute, per il resto è il migliore di tutti in assoluto. Ha dato tantissimo a noi altri e al calcio intero, difficile dire di più. Un abbraccio di cuore perché sai dell’affetto che ci lega. Maradona allenatore? Si pensava a ben altro, i collaboratori valgono quando si riesce a dare qualcosa di più. Per anni è stato un peccato. Lui è nato per il calcio. Real Sociedad-Napoli? Non è decisiva ma importante, credo che gli azzurri abbiano possibilità”.