ADL e Gattuso suonano la carica: la sfida è già iniziata

ADL in visita a Castelvolturno, lo ha ricordato. L’avventura europea è importantissima per il Napoli. Il patron ha caricato il gruppo ed ha regalato alla squadra degli orologi per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Sullo sfondo anche e sempre il rinnovo del contratto di Gattuso. Ieri una battuta sull’ argomento, ma nulla di più. Il tecnico è stato chiaro: ok al rinnovo, ma senza clausole. Però c’è ottimismo, da entrambe le parti Intanto si è già alla vigilia della gara contro la Real Sociedad. La gara della reazione. Così deve essere. Lo hanno capito i giocatori, anche perché nelle loro orecchie e nella loro testa si è messo come un martello Rino Gattuso. Perdere la prima gara di un girone nelle coppe europee può non essere un dramma, ma solo se hai la consapevolezza delle tue forze e l’animo battagliero che Gattuso sta provando a trasmettere ai suoi ragazzi. La prova di appello, per fortuna, arriva a strettissimo giro, e domani c’è subito la possibilità di cancellare la sconfitta e riprendere la cavalcata verso i sedicesimi.

Il Mattino