Vincenzo Pisacane: “Discutere Insigne? Trovo imbarazzante questo tipo di discorso”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, a Marte Sport Live: “Lorenzo ha recuperato bene. Lo ha fatto anche in tempi brevi. Perché aveva una voglia matta di rientrare. Discutere Insigne? Trovo imbarazzante questo tipo di discorso. Lorenzo mantiene sempre la calma. Ha le spalle larghe. Lui fa parlare il campo. A me, sinceramente, questo atteggiamento di continua critica attorno a lui, dà fastidio. E’ il miglior momento della sua carriera? E’ quello che deve ancora venire. Ora sta facendo quello che dice l’allenatore. Nel migliore dei modi. Ha talento. E deve stare sempre sul pezzo. Lui cura tutti i particolari. Dall’alimentazione alla scarpetta. Come tutti i grandi campioni, ha bisogno di allenarsi sempre al massimo. Ma è un perfezionista assoluto. Mi sarebbe piaciuto vedere Roberto Insigne nel Napoli. Non è un mio assistito. Ma avrebbe meritato una chance. Il rinnovo di Insigne? Non c’è fretta. Finora non abbiamo ancora parlato con la società. Non ci hanno chiamati. Ma in questo momento non era il caso. Ci sono cose più importanti. E la sua scadenza non è vicina. Lorenzo deve stare tranquillo. E pensare soltanto alle partite. Gattuso lo ha investito di un ruolo importante. La fascia di capitano ha un significato relativo. Conta la leadership nello spogliatoio. Gattuso lo ha fatto diventare punto di riferimento. Ora è un trascinatore più di prima? Sì. Ma solo perché adesso c’è qualcuno, Gattuso, che gli ha consentito di rivestire questo ruolo”.

Fonte: Radio Marte