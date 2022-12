Victor Osimhen: “Con Gattuso crescerò come giocatore e come uomo. Juventus? Eravamo impossibilitati a partire”

Attraverso il canale canadese Tln è stato intervistato l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, sul momento in maglia azzurra. “Cosa mi ha convinto ad accettare la città partenopea? All’inizio ero scettico a dire di sì, non per la gente di Napoli, ma perchè temevo episodi di razzismo. Per fortuna De Laurentiis, Giuntoli e mister Gattuso mi hanno convinto. Sulle parole in italiano, ancora poco, ma so ad esempio quando devo prendere il caffè da Tommaso Starace (ride n.d.r.). Gattuso? Lo ammiravo come calciatore e lo apprezzo come persona, sono certo che crescerò con lui come giocatore e come uomo. La sfida di Torino, peccato che non l’abbiamo giocata, eravamo carichi, ma eravamo impossibilitati a partire. Per me giocare in serie A è il massimo, è con questi colori voglio conquistare tutto. La maglia dopo il gol all’Atalanta? Era per schierarmi contro le violenze che subisce il mio popolo”.

Fonte: CdS