Verso la Spagna: l’idea del doppio centravanti si fa strada

Lo ha provato a Benevento, (Petagna-Osimhen) ci sta pensando anche per la trasferta spagnola che opporrà il Napoli alla Real Sociedad. Gattuso valuta l’opzione doppio centravanti. Dopo il derby e lo scivolone casalingo contro l’AZ, ovvio che la testa degli azzurri sia, già da domenica sera, alla gara europea di giovedì. L’appuntamento è alle 21.00 con una squadra che, al momento, è in testa alla Liga. Il quotidiano La Repubblica prova ad ipotizzare gli undici scelti dal tecnico calabrese e afferma che ci sarà un turnover limitato. Dovrebbe tornare Ospina tra i pali e dovrebbe riposare Di Lorenzo, per cui Hysaj a destra. A centrocampo se non recupera Bakayoko (taglio al ginocchio per lui), “toccherebbe ad uno tra Demme e Lobotka”. Le novità più importanti davanti. Confermato Insigne, Politano favorito su Lozano. Poi, aggiunge: “Ma scalpita anche Petagna: Gattuso lo ha provato in coppia con Osimhen contro il Benevento, soluzione che potrebbe essere riproposta pure a San Sebastian, col Napoli quasi obbligato a fare risultato contro la Real Sociedad”