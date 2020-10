Ricorso presentato: la parola passa ai documenti e alle carte bollate

Il Napoli ha atteso l’ultimo giorno utile ed ha presentato la sua richiesta di cancellazione del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione ricevuto. Nel ricorso c’è la ricostruzione degli scambi di mail fatti dallo staff sanitario del Napoli, la Asl e poi la Regione Campania. Il consulente del club azzurro, Grassani, dopo la sconfitta davanti al giudice sportivo, deve cercare di ribaltare il verdetto. L’udienza sarà quasi sicuramente solo documentale. Non some successo per le squalifiche di Higuain e Ancelotti, insomma. Stavolta basterà il carteggio con la Asl Napoli 2 Nord che fin dal primo istante, con la richiesta dell’isolamento per i contatti stretti di fatto impediva ai tesserati azzurri di potersi spostare da Napoli. Non dovrebbe avere alcuna valenza, in sede di Appello, uno degli elementi chiave secondo Mastrandrea: ovvero che il Napoli avrebbe disdetto l’aereo fin dal sabato. Il club azzurro sarà in grado di dimostrare non solo che l’atto arrivato nel pomeriggio di domenica era solo esplicativo di un provvedimento già operativo dal giorno prima, ma che in ogni caso la società era in grado di allestire un volo per Torino in poco tempo.

P. Taormina, Il Mattino