Renzo Ulivieri: “Gattuso uomo vero, rinnoverà se anche il suo staff sarà garantito”

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, su Radio Marte” Il momento è difficile. Ma va capito. Per due mesi dobbiamo fare sacrifici. E lo devono fare anche i nostri ragazzi delle scuole calcio. O dello sport di base. Capisco e comprendo le difficoltà economiche di tante realtà sportive. Credo e spero che le promesse del Ministro Spadafora, di sostegni immediati, siano soddisfatte. I giovani allenatori in serie A? Tifo per tutti loro. Gattuso, Inzaghi, Italiano e De Zerbi. Tutti bravissimi, tutti in crescita. Il rinnovo di Gattuso? Capisco che voglia sentirsi libero da vincoli. Sono certo che, da uomo vero e straordinario quale è, voglia anche garantire contrattualmente il suo staff. Questo è unico. Il Napoli? Può arrivare in fondo. E’ forte. E riesce a mettere insieme praticità e spettacolo “.

Fonte: Radio Marte