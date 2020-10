Marino: “Rinnovo Gattuso? Ha trasformato il Napoli”

Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Rinnovo Gattuso?

“Il Napoli fa benissimo, Rino sta facendo cose egregie, non dimentichiamo cos’era il Napoli quando è arrivato. Vedere come l’ha trasformato testimonia la mano dell’allenatore”.

Napoli da Scudetto?

“Nello scenario di quest’anno sicuramente sì, sarebbe un peccato non approfittarne perché la Juventus non è più irresistibile. Ci saranno 3-4 squadre che possono concorrere, la quota Scudetto non sarà elevatissima. Il Napoli ha tutti i numeri per sedersi al tavolo delle contendenti.