Osimhen: “L’affetto della gente è fantastico, pronti per una grande stagione”

Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista a TLN TV a proposito della sua nuova esperienza all’ombra del Vesuvio con la maglia azzurra:

La mia nuova vita a Napoli?

“Sto benissimo, è fantastico. Sono qui da poco tempo, ma mi sono ambientato molto bene. Prima di firmare mi sentivo già uno di loro, l’affetto della gente è fantastico. Ho parlato con il mister e il presidente a lungo, mi hanno fatto sentire subito a casa”.

Il caffè di Tommaso?

“E’ ottimo, lo beviamo sempre tutti insieme“.

Frasi in italiano?

“Non ancora. Essere un giocatore del Napoli è per me un sogno che si realizza. Ascolto i consigli di Gattuso, che mi sta dando una mano a crescere”.

Juventus-Napoli?

“La situazione del Covid-19 la conosciamo ormai tutti, è chiaro che bisogna fare attenzione, è cambiato il calcio ma è importante andare avanti”.

La vittoria conto l’Atalanta?

“Siamo pronti per disputare una grande stagione, la squadra è carica e motivata al punto giusto”.

La t-shirt a sostegno del popolo nigeriano che ho mostrato dopo il mio primo gol?

“Non dimentico le mie origini, so che in Nigeria non si sta vivendo un bel momento, per cui credo che sia giusto che se ne parli. Giocare in serie A è per me una grande soddisfazione, non ci sono partite semplici. Ho grandi motivazioni, voglio far bene con questa maglia. Napoli è il livello più alto finora raggiunto nella mia carriera. Voglio ringraziare tutti i tifosi per il supporto che mi danno prima e dopo le partite”.