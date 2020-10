MASSIMO CRIPPA: “Auguri DIEGO, resti sempre il numero uno”

Massimo Crippa, indimenticato ex azzurro, a Marte Sport Live: “Venerdì è il Capodanno del calcio. Il giorno in cui è nato il più grande di tutti. Diego Maradona. Felice di esserne amico. Gli faccio già gli auguri. Ribadendo e ribadendogli che era, resta e sarà sempre il numero uno di sempre. Ricordi? Ne ho tanti. Di certo restano impressi i momenti che precedevano le partite. Ci trasmetteva una carica. Una sicurezza. E motivazioni. Uniche. Credo che ancora al giorno d’oggi non ci sia uno carismatico come lui. Maradona allenatore? Ha fatto diverse cose buone. E’ chiaro che può e deve ancora crescere. Il Napoli attuale? Mi piace. Peccato per il ko in Coppa. Ma può rifarsi. In A non vedo una squadra dominante, come negli anni passati. E quindi penso che possa arrivare sino in fondo. Per giocarsi il titolo. Mi piace Gattuso. Come allena. E per l’identità che ha dato alla squadra. Seguo sempre con partecipazione gli azzurri“

Fonte: Radio Marte